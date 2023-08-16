الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أكرم حسنى عن فيلم "العميل صفر": حاولت أطوّر من نفسى فيه

الفنان أكرم حسني
الفنان أكرم حسني

أعرب الفنان أكرم حسني، عن سعادته الكبيرة بطرح فيلمه الجديد العميل صفر، بدور العرض السينمائية، والذي يشاركه فيه الكثير من نجوم الفن من بينهم الفنان بيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والفنانة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل. 

وتابع حسني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "حاولت أطوّر من نفسي في فيلم العميل صفر على قد ما أقدر عشان أكون عند حسن ظن الجمهور، والفيلم يعتمد على كوميديا الموقف وهي الأقرب والمفضلة لقلبي، أكثر من الكوميديا اللفظية".

وأضاف الفنان أكرم حسني: "حاولنا أنا وطاقم العمل نطوّر من نفسنا، عشان نطلع فيلم يبسطكم، ويكون هناك جرعة كوميدية لذيذة تغيّر المود، وأتمني الجمهور ينبسط بالعمل"، موضحًا أنه سيكون متواجدًا في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل جديد.

أحداث فيلم "العميل صفر" 

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

أبطال فيلم "العميل صفر"

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسني، والفنان بيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والفنانة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل. 

اسماعيل فرغلي الفنان أكرم حسني أكرم حسني العميل صفر فيلم العميل صفر جرعة كوميدية

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