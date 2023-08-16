قيادى بـ"مستقبل وطن": تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى يؤكد توافر الإرادة السياسية لإنجاحه

أكد المهندس على جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مخرجات الحوار الوطني جاءت ملبية لاحتياجات الشعب المصري، وشهدت توافقًا كبيرًا بين كل التيارات السياسية المشاركة في جلسات الحوار، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس السيسي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية، يؤكد جدية القيادة السياسية في التعاطي مع الحوار ويكلل نجاح جلساته، كما أنه يخلق مناخًا ملائمًا للعمل السياسي، ويشير إلى حرص الرئيس السيسي على نجاح الحوار، وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ كل توصيات الحوار وإنجاحه.

وأضاف جبر، أن الحوار الوطني يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر، خاصة مع حرص الرئيس السيسي الذى دعا للحوار الوطني في أبريل 2022، وأكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية على سرعة تنفيذ المخرجات التي يتم التوافق عليها وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في ظل توافق القوى السياسية حول العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في جلسات الحوار الوطنى وهو ما يؤكد التفاف الشعب المصري حول هدف نبيل هو الدولة المصرية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني تمكن من توحيد رؤى القوى السياسية نحو بناء الوطن، وتقريب الرؤى بين كل فئات المجتمع المصرى، وكذلك الأحزاب والقوى السياسية، بشأن أولويات العمل الوطني، حيث تجمعت كل القوى السياسية على مائدة واحدة بهدف الوصول لنتائج تبنى الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن السيسي أكد للمشاركين في الحوار الوطني منذ دعوته حرصه على إنجاحه، فضلًا عن حرصه أيضًا على الاستجابة لعديد من مطالب الحوار.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على الاستماع لكل الأراء الخاصة بجميع القوى والأحزاب السياسية والمتخصصين الذين شاركوا في الحوار، وكانت هناك شفافية في الجلسات التي تم بثها في الإعلام، واتسمت المناقشات بالشمولية في عرض الآراء والحيادية، وهذا تزامن مع حرص القيادة السياسية على تنفيذ ما تم التوصل إليه من جانب الحوار الوطني، وهو ما يعكس إيجابية المقترحات المقدمة من المشاركين في الحوار، خاصة أن المخرجات قادرة على حل التحديات والمشاكل التى تواجه الدولة المصرية.