الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يكرم الفريق البحثى مكتشف حفرية "توت سيتس" ملك الحيتان

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، الفريق البحثى بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بكلية العلوم.

بحضور الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم،دكتور هشام محمد سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، والدكتورة هبة الدسوقي مدير المركز.

وتم تكريم الفريق البحثى لمركز الحفريات الفقارية نظرًا لاكتشاف وتسجيل حفرية لحوت " توت سيتس" ملك الحيتان ويقدر عمره 41 مليون سنة، ونشر الفريق مؤخرًا البحث بمجلة الناتشر الدولية.

وعبر الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة ،عن فخره بما تم الإعلان عنه، مؤكدا أن الاكتشاف الجديد يمثل تفوق علمى جديد فى تخصص الحفريات والتى تتفرد به جامعة المنصورة بين الجامعات على المستوى المحلى ومستوى الشرق الأوسط ويضع الجامعة في مكانة مميزة فى الاكتشافات العلمية فى تخصص الحفريات، كما أن النشر في المجلات  العالمية يضيف للجامعة ولمصر مكانة علمية جديدة في مجال هام من المجالات العلمية.

وقد تم تكريم أعضاء الفريق البحثى المكتشف لحفرية الحوت ويضم الفريق :دكتور هشام  محمد سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، دكتور محمد سامح عنتر عضو مجلس إدارة المركز، الباحث عبدالله جوهر عضو الفريق البحثى. 
 كما تم تكريم أعضاء الفريق البحثى وفريق سلام لاب بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية نظرًا للإسهامات العلمية والاكتشافات التى تم نشرها خلال الفترة الماضية والتى تم نشرها فى كبرى المجلات الدولية العلمية.
وتم تكريم كلا من: الباحثة سناء السيد، الباحثة شروق الاشقر، الباحث بلال سالم، الباحث محمد احمد، الباحث حسام السقا، الباحثة سارة صابر، أحمد مرسي عبدالستار المصمم العلمي بالمركز.

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شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة كلية العلوم

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