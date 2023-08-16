بعد تحذيرات الصحة.. 10 أمراض فيروسية تنتشر في فصل الصيف احذرها

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من ضعف المناعة الذاتية للاشخاص خلال موسم فصل الصيف وذلك بسبب انتشار الفيروسات والأمراض فيه.

حيث يمكن أن يضيف موسم فصل الصيف مشاكل الى الصحة العامة، فمن المعروف عنه أن المناعة تضعف فيه ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والالتهابات.

وحسب موقع Hindustan times وفقًا للدراسات تزداد فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية أضعافًا مضاعفة خلال فصل الصيف بسبب الظروف الجوية الرطبة وارتفاع درجات الحرارة الشديد.

وهذا العام تنتشر العدوى الفيروسية من حمى الضنك والملاريا إلى الأنفلونزا ونزلات البرد وأمراض الجهاز الهضمي والتهاب الكبد والتهاب الملتحمة بسرعة كبيرة.

يقول الدكتور رامنيواس جوبتا كبير الاستشاريين في المستشفى الملكي البريطاني: "يؤدي النشاط الفيروسي المتزايد خلال موسم فصل الصيف غالبًا إلى انتشار الحمى الفيروسية، ويمكن الوقاية من ذلك بسهولة عن طريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

1. حمى الضنك:

يمكن أن تسبب حمى الضنك التي ينقلها البعوض حمى شديدة وألم شديد في الجسم ومضاعفات تهدد الحياة، وتنتشر حمى الضنك عن طريق البعوض، وتكون اعراضها حمى شديدة ، ووجع شديد في المفاصل والعضلات ، وصداع ، وطفح جلدي، وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن تؤدي إلى حمى الضنك النزفية أو متلازمة صدمة حمى الضنك ، مما يؤدي إلى حدوث نزيف في الأعضاء الداخلية. ويمكن أن تسبب الموت.

2. الملاريا:

الملاريا هي مرض آخر ينقله البعوض ويمكن أن يؤدي إلى الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، لذلك الحماية المناسبة من البعوض أمر بالغ الأهمية، و من المهم ارتداء ملابس بأكمام طويلة تغطي الجسم بالكامل واتخاذ تدابير احترازية للسيطرة على تكاثر البعوض.

2 - الشيكونغونيا:

ينتقل أيضًا عن طريق البعوض ،و يسبب الحمى وآلام المفاصل وآلام العضلات والصداع والطفح الجلدي، ولكن حدوث حالات الوفيات نادر فيه ، إلا أن آلام المفاصل يمكن أن تكون منهكة تمامًا وتستمر لعدة أشهر ، مما يؤثر على الحياة.

4. الانفلونزا:

فيروسات الانفلونزا تزدهر في الطقس الرطب و تشمل الأعراض الحمى والسعال والتعب وآلام الجسم و يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي ومضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى.

5. نزلات البرد

تؤدي نزلات البرد التي تسببها فيروسات مختلفة إلى سيلان الأنف والسعال والعطس وحمى خفيفة لذلك يجب الاهتمام بالنظافة العامة.

6. التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي:

يعرف هذا بإسم أنفلونزا المعدة ، ويتسبب في القيء والإسهال وآلام البطن، وقتها من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم، فالعديد من الفيروسات المختلفة ، بما في ذلك فيروس الروتا ، والنوروفيروس ، والفيروس الغدي ، مسؤولين عن معظم حالات التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي الحاد ويكونوا بسبب الطعام والماء الملوثين.

7. مرض اليد والقدم والفم:

تصيب هذه العدوى الفيروسية في الغالب الأطفال ، وتسبب تقرحات في الفم واليدين والقدمين. وتنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة.

8. التهابات الكبد الوبائية:

تنتشر هذه العدوى الفيروسية في المقام الأول من خلال الطعام والماء الملوثين، و تشمل الأعراض اليرقان اصفرار الجلد والعينين ، والتعب ، وعدم الراحة في البطن ، والغثيان.

9. التهاب الملتحمة الفيروسي او أنفلونزا العيون:

التهاب الملتحمة الفيروسي شديد العدوى ينتج عادة عن الفيروس الغدي، و تشمل الأعراض تهيج العيون ورهاب الضوء والإفرازات المائية، يجب الحفاظ على نظافة العيون جيدا وتجنب استخدام العدسات اللاصقة و استخدم كمادات مياه باردة.

10. جدري الماء:

يتسبب فيروس الحماق النطاقي (VZV) في الإصابة بالجدري المائي ، وهو مرض شديد العدوى وتشمل الأعراض الأخرى طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة يشبه البثور ويبدأ الطفح الجلدي على الصدر والظهر والوجه قبل أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم .

وللحماية من تلك الإصابات يمكن اتباع التالي:

حافظ على رطوبتك:

يعد الحفاظ على الرطوبة الجيدة أمرًا ضروريًا لمعظم الالتهابات الفيروسية للمساعدة في التعافي وإدارة الأعراض.

الراحة:

الحصول على قسط وافر من الراحة لمساعدة جسمك على التعافي وبناء استجابته المناعية.

تخفيف الآلام والحمى:

يمكن أن تساعد مسكنات الألم ومخفضات الحمى في إدارة الأعراض.

العناية الطبية:

يجب طلب المساعدة الطبية إذا ساءت الأعراض أو إذا كانت كنت أعراض شديدة، هذا مهم بشكل خاص لحالات مثل حمى الضنك ، حيث يمكن أن يمنع التدخل المبكر المضاعفات.

النظافة:

اعزل نفسك لمنع انتشار العدوى للآخرين، وقم بتغطية فمك وأنفك عند العطس أو السعال وتغسل يديك جيدا بالماء والصابون وطهرهم.

التطعيم:

إذا كان متاحًا ، ففكر في الحصول على التطعيم ضد أمراض مثل التهاب الكبد A ، والجدري ، والإنفلونزا لمنع العدوى.