أرسنال يعلن إصابة مدافعه يوريان تيمبر في الرباط الصليبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إصابة مدافعه الهولندي يوريان تيمبر، في الرباط الصليبي للركبة.

تيمبر كان قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أرسنال أمام نوتنجهام فورست في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتم استبداله في الدقيقة 49.

ونشر نادي أرسنال بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله إصابة تيمبر في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى، وخضوعه لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

وجاء البيان كالآتي:"بالإضافة إلى التقييمات المفصلة مع الاستشاريين المتخصصين منذ يوم السبت ، يمكننا أن نؤكد أن يوريان تيمبر قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى".

وأضاف:"سيخضع يوريان لعملية جراحية في الأيام المقبلة وسيبتعد عن العمل لفترة من الوقت".

واختتم:"سيتم الآن تركيز الدعم والخبرة من فريقنا الطبي والجميع في النادي على برنامج إعادة التأهيل الخاص بـ يوريان، لضمان تعافيه جيدًا والعودة إلى اللعب في أقرب وقت ممكن".

جدير بالذكر أن تيمبر قد انضم إلى أرسنال في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من أياكس الهولندي، مقابل 40 مليون يورو.