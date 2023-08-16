الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: الدولة بجوار أهالى سيوة لحين إتمام عملية إصلاح الأراضى الزراعية

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعلم جيداً حجم الخسائر التي طالت الأراضي الزراعية في واحة سيوة قبل تدشين مشروع الصرف الزراعي.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال وجوده مع أهالي محافظة مرسى مطروح، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وعد أهالي سيوة منذ خمس سنوات بأن يذهب لهذه الواحة ولكن لم يتحقق هذا حتى الآن.

ومنح الرئيس السيسي أهالي واحة سيوة مدة زمنية لا تزيد على ستة أشهر، من أجل النظر في الأراضي الزراعية التالفة التي تدهورت نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة والعمل على إنقاذ هذه الأراضي مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستساند أهالي سيوة في هذا الجهد الذي سيتم بذله في إصلاح هذه الأراضي وإعادة رونقها وإنتاجها.

السيسي واحة سيوة أهالي مطروح اكسترا نيوز

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