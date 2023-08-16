تعرف على الروتين اليومي لسيدة الأعمال الأمريكية "سارة بلاكلي"

تعتبر الأمريكية سارة تريليفن بلاكلي واحدة من أذكى النساء المعاصرات في العالم وهذا ما جعلها واحدة من أهم ١٠٠ شخصية أكثر تأثيرا لمجلة تايم، وهي سيدة أعمال أمريكية ومؤسسة Spanx وهي شركة ملابس أمريكية، والتي تأسست في أتلانتا، جورجيا في عام 2012.

سارة تريليفن بلاكلي

بالنسبة إلى سيدة الأعمال والمليارديرة العصامية “سارة بلاكلي”، أفضل وقت لها لتفكيرها هو أثناء قيادة السيارة، حيث كشف ملفها الشخصي في صحيفة وول ستريت جورنال عام 2014، أنها حصلت بالفعل على فكرة شركتها Spanx عندما كانت تنتظر عند أحد الإشارات الحمراء، وأنها "تحمل دفتر ملاحظات كبير، تملأه بشكل إلزامي بالخربشات والملاحظات والإلهامات التي تأتيها.



المشكلة الوحيدة هذه الأيام؟ يعيش Blakely بالقرب من مقر Spanx Atlanta ، مما يؤدي إلى رحلة قصيرة ووقت قليل في التفكير. لحسن الحظ ، خطرت لها فكرة.

قال بلاكلي لريد هوفمان ، المؤسس المشارك لـ LinkedIn ، في البودكاست Masters of Scale: "لقد حددت المكان الذي يحدث فيه أفضل تفكيري وهو في السيارة". "أنا أعيش قريبًا جدًا من Spanx ، لذلك ابتكرت ما يسميه أصدقائي" تنقلاتي المزيفة "، واستيقظت مبكرًا بساعة قبل أن أذهب إلى Spanx ، وأنا أقود السيارة بلا هدف في أتلانتا مع تنقلاتي حتى أتمكن من التفكير"، بما إنها تنتج أحسن أفكارها في السيارة، وهي تسكن بالقرب من مقر عملها، تقوم بالتجول بالسيارة بلا إتجاه كل يوم في الصباح حتى تتمكن من التفكير.



في يوم عادي، تستيقظ مبكرًا وتمارس اليوجا في المنزل بحلول الساعة 6:30 صباحًا. مع أربعة أطفال صغار، تقضي بلاكلي معظم أوقات الصباح في إعدادهم للمدرسة. لتوفير الوقت، تتناول وجبة الإفطار نفسها كل صباح، وهي عبارة عن عصير من التوت البري المجمد، وعدد قليل من الكرز الداكن، واللفت، والتمر، والقرفة، والسبانخ، والكزبرة، والنعناع الطازج، والليمون، والماء، والثلج، والشيا، والجوز.

ثم تكون في طريقها إلى العمل ، وتمتد مسافة رحلة مدتها 6 دقائق إلى ساعة بالسيارة حول أتلانتا. "أفضل وقت في التفكير هو في السيارة. أنا أعيش على بعد حوالي خمس دقائق من Spanx لكنني سأقود السيارة في بعض الأحيان لمدة تصل إلى ساعة قبل أن أذهب إلى المكتب ، "قالت. "هذا هو الوقت الذي حددته في يومي الذي سيشرد فيه ذهني. لقد جاءني الكثير من أفكاري في السيارة ".

مثل جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر وسكوير، تحب سيدة الأعمال "سارة بلاكلي" تقسيم أسبوعها إلى أيام ذات طابع خاص، فـ"هناك أيام معينة قمت بتقسيمها، الأربعاء هو دائما يوم الاجتماعات، وفيه يكون لدي اجتماعات مع الأشخاص الرئيسيين الذين أشاركهم في العمل"، حسبما صرحت لـ The Cut.

"الاثنين هو يوم تفكيري. عادةً ما أقوم بتفريغ اليوم بالكامل، ما لم يظهر شيء عاجل. أستخدم ذلك اليوم للإبداع والتفكير، أما الخميس فأقضي الكثير من الوقت مع الفريق الإبداعي، والثلاثاء والجمعة، يمكن أن يكون كل منهما مختلفًا بعض الشيء".

حتى بصفتها مؤسس شركة عالمية تحقق 400 مليون دولار من الإيرادات السنوية وتوظف أكثر من 750 شخصًا ، تتأكد بلاكلي من أنها تضع حدودًا بين عملها وحياتها. "في العام الماضي ، كنت أغادر بين الساعة 4 مساءً. و 6 مساءً وقالت: "غالبًا ما أصطحب أطفالي من المدرسة". "لدى تقاليد. أصنع الفطائر بأشكال غريبة كل صباح أحد".