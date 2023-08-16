الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زراعة الشيوخ: توصيات الحوار الوطني تسرّع من خطوات التنمية

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أهمية مخرجات الحوار الوطني التي تلقاها الرئيس السيسي من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحالها بدوره للجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلي أنها تسرع من خطوات التنمية بالبلاد.

وقال الجبلي، في تصريحات اليوم، إن جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، شهدت مناقشة وبحث عدد من الملفات والقضايا الهامة، سواء بالمحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي التى تستهدف استكمال وتعزيز خطوات التنمية بالبلاد.

أشار إلي أن إعلان الرئيس السيسي إحالة مخرجات الحوار إلي الجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن منها والتقدم بتشريعات خاصة بها إلي مجلس النواب يؤكد التزام الرئيس بما سبق ووعد به منذ دعوته للحوار الوطنى، وهو ما يثبت جدية الحوار وما تم به من مناقشات بهدف التوصل إلي حلول لمواجهة التحديات الحالية.

واستشهد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بقضايا وملفات قطاع الزراعة التي تم مناقشتها مثل دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة و الائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، والتوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

وأشار "الجبلي" إلي أهمية ذلك القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ، مثمنا اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي وهو ما يساعد في سرعة تنفيذ تلك التوصيات والمقترحات لتحقيق خطوات الدولة في قطاعات التنمية.

المهندس عبد السلام الجبلى لجنة الزراعة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى

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