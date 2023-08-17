الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جامعة حلوان الأهلية.. كل ما تريد معرفته عنها قبل التقديم

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

تصدرت جامعة حلوان الأهلية التريند وعمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير كونها ملجأ طلاب الصف الثالث الثانوي في تحقيق أحلامهم عن طريق الدراسة بها فيما يتمنونه ولم يحالفهم الحظ بسبب مجموعهم.

 

ونقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن جامعة حلوان الأهلية:

تنسيق كليات جامعة حلوان الأهلية:

يبدأ التنسيق من مجموع 82% حتى 55% لكافة الطلاب بالأقسام المختلفة.

 لكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Humanities Commerce and Business Administration، وتتضمن عدد من البرامج وهى:

- اللوجستيات وسلاسل الإمداد Logistics and Supply Chain

 

- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال Digital Economics and Enterpreneurship

 

- معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى Business lnformatics and Digital Transformation

 

- نظم الذكاء وتحليل الأعمال Business lntelligence and Analytics Systems

تنسيق القبول بجامعة حلوان الأهلية الجديدة 2023

كلية الهندسة Faculty of Engineeringومصروفاتها 65 ألف  جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 68 % وتتضمن برامج التالية:

- هندسة النظم الذكية 

- Intelligent Systems Engineering

- العمارة والتصميم البيئى

- Architectural and Environmental Design

- هندسة الروبوتات والميكاترونيات

- Robotics and Mechatronics Engineering

- هندسة الالكترونيات التطبيقية

- Applied Electronics Engineering

- هندسة المصانع الرقمية 

- Digital Factories Engineering

- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع

- Sustainable Urban Design and Landscape

 

كلية العلوم Faculty of Science ومصروفاتها 40 ألف جنيه مصري والحد الأدنى للقبول 55 % وتشمل برنامج:

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

- Biotechnology and Genetic Engineering

 

كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات Faculty of Computers and Information Technology ومصروفاتها (60 ألف  جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 62 % وتتضمن البرامج التالية:

- علوم البيانات

- Data Science 

- هندسة برمجيات الروبوتات

- Robotics Software Engineering 

- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة 

- Multimedia Software Engineering

 

 كلية طب الأسنان Faculty of Dentistry وتتضمن برنامج:

- طب الفم والأسنان 

 

كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy وتتضمن برنامج:

- العلاج الطبيعي 

- Physical Therapy

 

 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences وتتضمن برنامج:

تكنولوجيا المختبرات الطبية

- Technology of Medical Laboratories

جامعة حلوان الأهلية جامعة حلوان الطلاب بالأقسام كلية العلوم الإنسانية بـ جامعة حلوان ريادة الأعمال هندسة الالكترونيات التطبيقية

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