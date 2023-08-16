ضبط 5.6 طن قمح محلي بالسوق السوداء في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط أكثر من 5 أطنان ونصف أقماح محلية بالسوق السوداء خلال حملات رقابية على الأسواق، بناءً على وزير التموين ومحافظ الإسكندرية.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول الأقماح المحلية طبقا للضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف على الإدارة وعضوية مفتشى الإدارة أحمد حسن وأحمد علي، بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أمانى حلمى ومفتشي القسم، محمود الديب، ومصطفى محمود، أثناء المتابعات اليومية.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد التجار بمنطقة العامرية لحيازته وتجميع كمية من القمح المحلى الممنوع تداوله خارج المنظومة التموينية تقدر 5600 كجم من القمح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.