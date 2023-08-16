الرئيس السيسى: مشروع الصرف الزراعى فى سيوة أنقذ الواحة من مصيرٍ مظلم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أثناء افتتاحه ميناء جرجوب، كان يرى ملامح التنمية في محافظة مطروح، وبعد 4 سنوات من افتتاح هذا الميناء، لاحظ الجميع حجم التطوير الذي شهدته هذه المحافظة.

وأكد الرئيس السيسي، أثناء لقائه مع أهالي مطروح، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات القومية التي يتم التخطيط لها في المنطقة الغربية هدفها تطوير المنطقة مع محاولة إيجاد فرص عمل للمواطنين.

وأضاف، أن مشروع الصرف الزراعي في سيوة مهم للغاية، وأنقذ الواحة من مصيرٍ مظلم.