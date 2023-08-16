ضبط 4 متهمين في مقتل شخص بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون التابعة لمديرية أمن المنوفية، من ضبط 4 أشخاص من عائلة واحدة مقيمين قرية الكوادي، تسببوا في مقتل شخص إثر مشاجرة بينهم لخلافات على الجيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب خلال مشاجرة بقرية منيل العروس التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث.

وفي ذات السياق، قررت النيابة العامة بالمنوفية نقل جثمان شاب لقي مصرعه في مشاجرة بقرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون، إلى مقر الطب الشرعي بشبين الكوم تمهيدًا لمعاينة الطب الشرعي، وإنهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.