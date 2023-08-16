الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمساحة 375 فدانا..

مزرعة "كنوز سيوة" تستهدف زراعة محاصيل القمح والشعير والذرة والفول البلدي

واحة سيوة
واحة سيوة

تقع مزرعة كنوز سيوة  على مساحة 2235 فدانًا من أراضى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وتعد أكبر المزارع من حيث المساحة والنشاط.

ويتضمن المشروع إقامة مزرعة للإنتاج الحيواني من خلال تربية 1200 رأس من الأغنام البرقي وكذلك إقامة عدد من مشروعات الصناعات المتكاملة والقائمة على الإنتاج الزراعى والحيواني مثل مصنع لإنتاج الأعلاف، ومصنع لاستخراج الزيوت، ومصنع لإنتاج المخللات، ومجزر آلي،  وثلاجات حفظ اللحوم والخضروات ومصنع لإنتاج السماد.

ويستهدف المشروع زراعة محاصيل القمح والشعير والذرة والفول البلدى بمساحة 375 فداناً، وزراعة أشجار وشتلات النخيل والزيتون بمساحة 300 فدان حيث تم إنشاء 3 بيفوت لري هذه الأراضي.

الإنتاج الزراعي الأغنام البرقى المليون ونصف المليون فدان إنتاج الأعلاف ثلاجات حفظ اللحوم زراعة محاصيل

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