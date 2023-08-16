"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى جيوفاني للقديسة مارتا الكاهن الشهيد

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بذكرى الطوباوي جيوفاني للقديسة مارتا الكاهن الشهيد.

وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية على خلفية الاحتفالات إن جيوفاني ولد في برادوس ليس بعيدًا عن تاراغونا 1578 بإسبانيا ومنذ صغره كان يميل لأن يصير راهبًا.

بدأت هذه الدعوة تنمو في داخله إلى أن اتخذ القرار بمباركة أبويه، فانضم لرهبنة الأخوة الصاغر (الفرنسيسكان) المحافظين للقديس جياكومو.

فارتدي الثوب الرهباني وأتم مرحلة الابتداء وأتم نذوره الرهبانية، فبدأ في دراساته الروحية واللاهوتية فسيم كاهناً فكان محبوبًا جدًا من جميع الرهبان بسبب تقواه وبساطته في التعامل مساعداً لجميع أعمال الدير وذكاءه الشديد في 1606م غادر إسبانيا، ذاهبًا في إرسالية للفلبين لمدة عام.

في 1607م انتقل إلى اليابان، عندما اندلع الاضطهاد عام 1614 غادر اليابان ليعود بعد ذلك بوقت قصير لبلاده ليكمل خدمته الرهبانية والكهنوتية. ففي الطريق تم القبض عليه، واعتقل في 24 يونية 1615م وأرسل إلى مياكو، حيث تم حبسه في السجن مع المجرمين العاديين.

حكم عليه بالإعدام واستشهد بقطع رأسه في 16 أغسطس 1618م تم تطويب جيوفاني من قبل البابا بيوس التاسع في ٧ يوليو 1867م مع مائتين وأربعة شهداء اليابان الآخرين.