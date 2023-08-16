الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: تطوير البنية التحتية عامل جذب أساسى للمستثمر المحلى والأجنبى

الدكتور ماجد عبد
الدكتور ماجد عبد العظيم

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها جمهورية مصر العربية هدفها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفر الحياة الكريمة لهم.

تطوير البنية التحتية 

وأكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية صنعت إنجازات متتالية في المشروعات القومية التي أنشآتها في عدد سنوات قليل، وذلك مقارنة بحجم التنمية التي شهدتها دول العالم في ظل الأزمات العالمية الحالية.

وأضاف في حديثه، أن البنية التحتية القوية المتمثلة في الكهرباء، الطرق، الكباري، الغاز الطبيعي تم تطويرها على مدار السنوات القليلة الماضية، وذلك لأن تطوير البنية التحتية بداية وجود مصر على خريطة الاستثمار، حيث هذا التطوير جميعها عوامل جذب للمستثمر المصري والمحلي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة جديدة في إنشاء المدن السكنية والصناعية الجديدة، حيث تهدف الدولة الاهتمام بالإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات التي كان يفتقرها المواطن، ولهذا قامت الدولة بتطوير التعليم مع بناء الجامعات والمدارس، إنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات المختلفة بكافة القرى والمدن.

تطوير شبكة الطرق 

وتابع: "شبكة الطرق بمثابة الشرايين التي تقوم بتوصيل الدم من القلب إلى باقي أعضاء الجسم والعكس، لذا شبكة الطرق بمثابة ربط مباشر لجميع المناحي المصرية، وبالتالي هذه الطرق من أهم عوامل الجذب للقطع الاستثماري المحلي والأجنبي".

ماجد عبد العظيم أستاذ اقتصاد البنية التحتية المصرية اكسترا نيوز

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