بيرناردو سيلفا يُجدد عقده مع السيتي حتى 2026

أكد فابريز رومانو الصحفي الإيطالي في شبكة “سكاي سبورتس”، أن البرتغالي بيرناردو سيلفا توصل لاتفاق مع ناديه مانشستر سيتي لتجديد عقده.

وأشار رومانو، أن بيرناردو سيلفا وافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2026، والتوقيع سيكون خلال نهاية الأسبوع المقبل.

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club 🚨🔵 #MCFC



City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.



Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم برناردو سيلفا بإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، في ظل اهتمام قوي من قِبل نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته في الصيف الحالي، لتعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان.

يذكر أنه من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط البرتغالي، صاحب الـ28 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو 2025.

وشارك برناردو سيلفا في 55 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، وسجل 7 أهداف، وقدم ثمانية تمريرات حاسمة.

وكان برناردو سيلفا قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي.