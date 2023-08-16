الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطنى يناقش توصيات اللجان لرفعها إلى رئيس الجمهورية

د. ضياء رشوان و مستشار
د. ضياء رشوان و مستشار محمود فوزي

نشرت صفحة الحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي ينعقد الآن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة ونظر التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

المنسق العام للحوار الوطني: مجلس الأمناء منعقد حاليا ليرفع اليوم السيد رئيس الجمهورية مخرجات الحوار

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار عاكف في اجتماعه المنعقد الآن على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأوضح المنسق العام أن المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم.

المنسق العام للحوار الوطني مخرجات الحوار الجمهورية ضياء رشوان الأكاديمية الوطنية للتدريب

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