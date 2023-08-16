ضبط 2.6 سماد يوريا قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء بالشرقية

تمكنت إدارة تموين أبوكبير بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد عبدالرحمن، مدير الإدارة، وبرفقة مفتشي الإدارة، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من سماد اليوريا مقدارها (52) شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 2600 كجم حوالي 2 طن و600 كجم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

واستكملت الحملة عملها، وتم تحرير ٣ محاضر لعدد من أصحاب محلات السوبر ماركت، لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي داخل المدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

وكلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين بالمحافظة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.