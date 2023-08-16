أستاذ تخطيط: مطروح أصبحت على الخريطة السياحية بفضل استراتيجية الدولة العمرانية

تحدث الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، عن محافظة مطروح والتي خلال عام تم ضخ استثمارات للتنمية بالمحافظة بقيمة 13 مليارًا و300 مليون جنيه، لافتة إلى أن مطروح كانت تواجه العديد من المشكلات قبل عام 2014.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من أن محافظة مطروح لديها إمكانيات ومؤهلات سياحية كبيرة فهي تمتلك كافة المقومات التي تضعها على رأس الخريطة السياحية، فإنها كانت تواجه مشكلتين أساسيتين وهي "المسافة والطريق والزمن" وهي عقبة كبيرة أمام السياحة الداخلية أو نقل فوج خارجي.

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن المشكلة الثانية كانت مشكلة مياه الشرب وعدم صلاحيتها للشرب، موضحًا أن الحلول تمثلت في استراتيجية عمرانية متكاملة، تمت في محافظة مطروح على جميع الأماكن السياحية، مرددا:"أصبح عندي بنية أساسية وشبكة طرق اختصرت الوقت، وأصبحت الطرق آمنة بدون مخاطر".

ونوه بأن مصر لم يصبح لها ترتيب على مستوى مخاطر الطرق، خلال فترة قصيرة، بفضل شبكات الطرق الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة وضعت حلول تنموية عاجلة للأماكن النائية في مصر في مطروح وسيناء وسيوة.

وأكمل "الدولة وفرت وقود ووقت وانبعاث حراري مما له مردود إيجابي على السياحة الداخلية وأفواج السياحة الخارجية، كما أنه أصبح هناك قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث أصبحت محافظة مطروح بدون بطالة وجاذبة للعمالة من كافة المحافظات المجاورة.

وتابعً "لم تعد مطروح محافظة مصيف شهر أو شهرين فقط، بل أصبحت محافظة تعمل على مدار العام، مايؤدي إلى رفع جودة الحياة والمعيشة للمواطن".