الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بالقليوبية

حبس
حبس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقرَّ بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وتم استهداف محل إقامة المتهم الثاني وتبيَّن "عدم تواجده" وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على (عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة في تعديل وإصلاح الأسلحة النارية – 3 قطع أسلحة بيضاء)، وأقرَّ الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

معلومات وتحريات مكافحة الأسلحة والذخائر الإدارة العامة معلومات جنائية محافظة القليوبية الأسلحة النارية

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