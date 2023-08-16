الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: فشل المجتمع الدولى فى وقف إجراءات الاحتلال يقوض الحل السياسى

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن أن فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، يقوض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وكان آخرها الاقتحام الهمجي لمدينة نابلس بحجة تسهيل اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف في المنطقة الشرقية في نابلس.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة على البلدات والقرى الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعًا منظمًا، وتتبع أساليب عدوانية أكثر عنفًا، عبر تكرار عمليات إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإشعال المزيد من الحرائق، بشكل بات يهدد تفجير ساحة الصراع.

كما حملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسئولية المباشرة عن وجود تلك الميليشيات وإرهابها وجرائمها، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام وإدراك خطورة تلك الميليشيات وممارسة أوسع ضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها، ووضعها على قوائم الإرهاب وملاحقتها قانونيًا.

 

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، مساء أمس، وفجر اليوم، خلال اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين اليهود بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وذكرت جمعية الهلال بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مؤكدة أن جرافة الاحتلال أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.

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