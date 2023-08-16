مصرع طالب صدمه جرار زراعى فى بنى سويف

لقي طالب مصرعه صدمه جرار زراعي بمدخل قرية كوم أبوخلاد بطريق "بني سويف الفيوم" الجديد، ونقلته سيارة إسعاف جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري زراعي أمام دخلة قرية كوم أبوخلاد بطريق "بني سويف الفيوم" الجديد بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة "عبد العال.ح.ع" طالب، يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، تمهيدًا للتصريح بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.