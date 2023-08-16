ضبط 3 مسجلين خطر متهمين بإطلاق النار على شخص بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة والمتهمين فى واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية بمكان اختبائهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وحال وصول القوات بادر أحد المتهمين "سبق اتهامه فى 9 قضايا أبرزهم "سرقة بالإكراه- مخدرات- سلاح"، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، حيث أسفر عن إصابته وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

وكذا ضبط الاثنين الآخرين وبحوزتهما بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجرام - 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.