مع قرب إعلانها.. خبير تربوي يكشف الآليات التي يجب تواجدها بلائحة الانضباط المدرسي

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن لائحة انضباط جديدة للمدارس، وذلك بحسب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي قال إن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري للائحة الانضباط الجديدة.

و فى هذا السياق تحدث الخبير التربوي تامر شوقي، عن الأليات التى يجب أن تكون موجودة فى اللائحة الجديدة.

وقال الخبير التربوي فى تصريح خاص لـ"الدستور"، بعد أن تنامت ظاهرة عدم الانضباط من قبل الطلاب في المدارس، والتي أدت الى ظهور العديد من المشكلات والظواهر السلبية في العملية التعليمية داخل المدارس، والتي أثرت بشكل سلبى على تحصيل الطلاب وعلى علاقاتهم بالمعلمين، والإدارة وغيرها من عناصر العملية التعليمية.

- المشكلات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا أكدت ضرورة تحديث لوائح الانضباط



وعلى الرغم من وجود العديد من لوائح الانضباط المدرسي خلال السنوات السابقة إلا أن التطورات الحديثة في الحياة، وظهور أنماط حديثة من المشكلات لدى الطلاب مثل المشكلات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا والإنترنت والتنمر الإلكتروني والغش الإلكتروني وألعاب الموت أكدت ضرورة تحديث لوائح الانضباط.

وأضاف تهدف لائحة الانضباط الى تحقيق سلامة سير العملية التعليمية داخل المدارس بسلاسة من خلال تحديد العقوبات المناسبة لكل من يخرج عن القواعد والتقاليد التعليمية داخل المدرسة، بما يحقق انضباط العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة منها

ولابد أن تتضمن لائحة الانضباط المدرسي الجديدة العديد من الأمور مثل:

- تحديد العقوبات الخاصة بكل انتهاك للقواعد المدرسية بحيث تكون متناسبة مع حجم هذا الانتهاك

- تشكيل لجنة في كل مدرسة مكونة من ( الاخصائي المدرسي، والاخصائي الاجتماعي، ووكيل المدرسة) تسمى بلجنة الانضباط، تتولى التحقيق مع كل طالب يخرج عن قوانين المدرسة وتحديد العقوبة المناسبة له ورفعها الى مدير المدرسة لاعتمادها .

- تحديد مجالات المشكلات التي ستتم معاقبة الطلاب فيها مثل الحضور والغياب، والغش في الامتحانات، العلاقات مع الزملاء والمعلمين، الحفاظ على ممتلكات المدرسة ...الخ)

- ضرورة إعلام كل طالب وولي أمر بها في بداية العام الدراسي

- توصيات بتحويل الطلاب ذوى المشكلات الذين يعانون من اضطرابات نفسية إلى عيادات نفسية ومراكز تعديل سلوك لعلاج سبب المشكلات بشكل جوهرى لان هؤلاء الطلاب لن يجدى اي عقاب في تعديل سلوكهم

- التشديد في عقوبات الغش في الامتحانات في كل سنوات الدراسة لتصل إلى الفصل من المدرسة

- التأكيد على اعلان العقوبات الموقعة على كل طالب سواء من خلال الإذاعة المدرسية، أو من خلال لوحة الإعلانات بالمدرسة وان تضاف جملة(وفقا للائحة الانضباط المدرسي ) عند ذكر العقوبة