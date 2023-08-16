الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الإسماعيلية تعلن مواعيد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

شلل الأطفال
شلل الأطفال

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، عن أن وزارة الصحة والسكان، ستطلق حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2023 داخل محافظة الإسماعيلية للأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن مواعيد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2023 ستكون خلال الفترة من الأحد 20 إلى الأربعاء 23 أغسطس الجاري لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بمحافظة الإسماعيلية من عمر يوم وحتى 10 سنوات، بالمجان من خلال الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، وكذلك الفرق المتحركة من منزل لمنزل والمنتشرة في العديد من الأماكن المختلفة والحيوية بالميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس والأندية وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

وتأتي هذه الحملة في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وفي سياق المتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائي العالمي والإقليمي للمرض.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مصر خالية من المرض عام 2006، وأن آخر حالة تم تسجيلها في مصر لشلل الأطفال كانت في عام 2004، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من عشر سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على خلو مصر من المرض ورفع المناعة المجتمعية بين الأطفال ضد المرض.

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