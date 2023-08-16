أسماء مصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية - بورسعيد

أُصيب 4 أشخاص إثر تصادم مركبة "توك توك" مع سيارة "ميكروباص" على طريق الإسماعيلية - بورسعيد بمنطقة نمرة 4 التابعة لقرية الروضة، وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ أبو خليفة، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة نمرة 4 التابعة لقرية الروضة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبيَّن أن المصابين هم: محمد فهمي كريم جودة - 43 سنة، وأسامة محمد السيد - 28 سنة، عبدالحكيم السيد 51 سنة، عزام فهمي كريم - 39 سنة.

وقالت المصادر الطبية، إن جميع المصابين يتلقون العلاج حاليًا داخل مستشفى طوارئ أبو خليفة - التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل - ومن المقرر خروج الحالات فور استقرارهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.