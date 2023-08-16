الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 618 مخالفة لقائدى دراجات نارية غير ملتزمين بـ"الخوذة"

أرشيفية
أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 618 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدى الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

الأجهزة الأمنية قائدي الدراجات النارية الخوذة المخالفين ارواح المواطنين 618 مخالفة وزارة الداخلية

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