الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشاجرة تنتهي بـ"قتل شاب" في أشمون بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شهدت قرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مشاجرة انتهت بمقتل شاب ثلاثيني، وتكثف الجهات الأمنية بالمنوفية جهودها في التحقيق بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ مقتل شاب خلال مشاجرة بقرية منيل العروس التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث.

انتقلت قوه أمنية من مركز شرطة أشمون  بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، للتحقيق في الحادث، وتبين له أن القتيل يدعى “ع، ا، ا" 33 عاما مقيم قرية منيل العروس دائرة المركز بطعنة سلاح أبيض، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وذلك لمعاينته من الطب الشرعي بمستشفي شبين الكوم، ولاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وينتظر أهالي القرية انتهاء تصاريح الدفن معاينة الطب الشرعي لدفن الجثمان بمقابر العائله، فيما سادت حالة من الحزن بين قريتيي منيل العروس والكوادي التابعة لمركز أشمون.

 

اتخاذ كافة الإجراءات أشمون بمحافظة المنوفية مصرع شاب أحداث الواقعة أشمون

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مشاجرة تنتهي بـ"قتل شاب" في أشمون بالمنوفية

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