الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم 4 أطفال.. إصابة 10 بانقلاب تروسيكل على طريق بحيرة قارون

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 10 مواطنين بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب دراجة "تروسيكل" على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بعدد كبير من الركاب على طريق بحيرة قارون أمام قرية اللؤلؤة السياحية/ اتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين.

أسفر الحادث عن إصابة 10 مواطنين بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، حيث أصيب معظمهم باشتباه كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 

10 مواطنين محافظة الفيوم طريق بحيرة قارون نقل المصابين النيابة مستشفى الفيوم العام شرطة النجدة

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