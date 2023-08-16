محافظ المنوفية يوجه باتخاذ اللازم تجاه شكاوى المواطنين

واصل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى طلب معلمة لغة عربية بمدرسة النهضة الحديثة بشبين الكوم تعانى من ضعف شديد في البصر يحول دون أداء مهام وظيفتها على الوجه الأمثل وتلتمس الموافقة على نقلها إلى توجيه آخر يتناسب مع ظروفها الصحية.

وأحال المحافظ طلبها إلى مدير مديرية التربية والتعليم للدراسة، مشيرًا إلى أنه لا مانع من نقلها مراعاة لظروفها الصحية وبما لا يخل بسير العملية التعليمية، والعرض عليه في ضوء الضوابط والقوانين، وكلَّف المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بدراسة شكوى مواطن بناحية ميت عافية بشبين الكوم والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما وجَّه المحافظ مدير عام إدارة شبين الكوم بفحص طلب مواطنة تلتمس نقل نجلها إلى مدرسة الشهيد مصطفي الفرماوى، لتخفيف عبء بُعد المسافة عن محل إقامتها، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لإحدى الحالات الإنسانية مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة ومساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

ووجَّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعَّال وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.