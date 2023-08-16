تعرف على توصيات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني (إنفوجراف)

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، المخرجات والتوصيات والمقترحات التي انتهت الجلسات التخصصية للجان النوعية من صياغتها.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، كشف أن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وفيما يخص المحور المجتمعي فقد جاءت التوصيات كالتالي:

1 - لجنة الصحة:

- نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:

- مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

3 - لجنة التعليم.

- مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.

- التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

4 - لجنة الشباب:

- توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.

5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:

- مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.

- مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.