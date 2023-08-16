الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيف الشافعي يخطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة العربية للجودو بالعلمين

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو

شهدت البطولة العربية للجودو والمقامة حاليا بالعلمين حتى 18 من الشهر الجاري، مباراة مثيرة بين باسل الهادي وسيف الشافعي، على بطاقة الصعود للمباراة النهائية، بوزن 38 كجم.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ووصلت إلى النقطة الذهبية، وحاول كل لاعب خطف اللقاء لصالحه، حتى تمكن اللاعب سيف الشافعي من خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وتأهل اللاعب المصري عبدالرحمن عطا، في وزن 55 كجم، إلى ربع نهائي البطولة العربية للجودو، في اليوم الثاني للبطولة، ليواجه بطل ليبيا، بعد فوزه على بطل الكويت عبدالعزيز الجدي.

وفاز في نفس الوزن طه دراويل، بطل ليبيا، على عبدالرحمن صفوت، لاعب نادي الفرسان.

ويلعب عبدالرحمن عطا أمام اللاعب الليبي طه دراويل، في وزن 55 كجم، وذلك في البطولة العربية للجودو.

ونجح ياسين عاصم لاعب نادي هليوبوليس في الفوز على ياسين شريف لاعب المؤسسة العسكرية في وزن 38 كجم ليصعد إلى نصف نهائي البطولة العربية للجودو لمواجهة بطل الجزائر.

وبدأ ت المنافسات في الفترة الصباحية من التاسعة حتى الواحدة و النصف مساء، لأوزان 34 كجم، 38 كجم، 42 كجم، 46 كجم، 50 كجم، 55 كجم، على مستوى الذكور، أوزان  كجم 52، 57 كجم، 63 كجم، 70 كجم، 78 كجم، فوق 78 كجم، على مستوى الإناث، حيث تقام الأدوار التمهيدية والنهائية والتتويج.

وفى الفترة المسائية تقام منافسات أوزان 60 كجم، و66 كجم، و73 كجم، و81 كجم، و فوق 81 كجم، على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث أوزان 32 كجم، و36 كجم، و 40 كجم، و44 كجم، و48 كجم للأدوار التمهيدية والنهائية والتتويج أيضا.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام في السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمي للناشئين والناشئات وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

 

 

البطولة العربية للجودو العلمين بالعلمين سيف مباراة النهائي مباراة مثيرة الوقت الأصلي

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