الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم العالى" تلاحق الكيانات الوهمية.. وتغلق جامعة "قاردن سيتى"

جريدة الدستور

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "جامعة قاردن سيتي" والكائن مقرها (4 ش إبراهيم شوقي المنطقة الأولى- مدينة نصر)، والتي تروج لنفسها بأنها تُمارس نشاطًا تعليميًّا في مجال الطب البشري، وطب الأسنان للطلاب العائدين من السودان، واستقطاب طلاب للدراسة بها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

وخاطب الدكتور أيمن عاشور محافظ القاهرة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي لإعمال شأن الوزارة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

عمل لجنة الضبطية القضائية

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعى.

أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعليم العالي جامعة قاردن سيتي مجال الطب البشري وزيرة التضامن الاجتماعي البحث العلمي

الأكثر قراءة

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

اعترافات المتهم بقتل شقيقه بسوهاج: "ضربته بالنار والميراث السبب"

آخر التطورات بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (خاص)

"مياه أسيوط" تتابع توسعات محطة عرب المدابغ استعدادًا لدخولها الخدمة

"التعليم العالى" تلاحق الكيانات الوهمية.. وتغلق جامعة "قاردن سيتى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية