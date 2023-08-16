الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ظهور نيمار الأول.. ماذا ينتظرنا في الجولة الثانية بالدوريات؟

نيمار
نيمار

تنطلق سريعًا الدوريات في جولتها الثانية لموسم 2023-2024، حيث البداية ستكون الخميس 17 أغسطس مع الدوري السعودي.

ويشهد الخميس مواجهة منتظرة بين أهلي جدة ونادي الخليج الذي انتقل له نجمنا المصري محمد شريف لاعب النادي الأهلي السابق.

ومن المتوقع أن يلعب شريف أمام أهلي جدة بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث تقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري السعودي، ينتظر الجميع ظهور البرازيلي نيمار دا سيلفا الأول مع الهلال بعدما انتقل له الثلاثاء بشكل رسمي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يشارك نيمار السبت مع الهلال أمام الفيحاء في إطار الجولة الثانية.

وبالدوري الإنجليزي تتصدر قمة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مباريات الجولة الثانية والتي تلعب في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي نفس اليوم تلعب قمة أخرى في تمام السابعة ونصف بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وبالدوري التركي، سيكون محمود حسن “تريزيجيه” محترفنا في صفوف طرابزون سبور على موعد على قمة كبيرة أمام جلطة سراي حامل اللقب في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية.

الدوري السعودي نيمار الهلال الدوريات مانشستر سيتي ونيوكاسل الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

اعترافات المتهم بقتل شقيقه بسوهاج: "ضربته بالنار والميراث السبب"

آخر التطورات بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (خاص)

"تموين المنوفية" تحرر محضرًا ضد محطة وقود لبيعها مواد بترولية رغم غلقها

محافظ القاهرة: التصدى بكل حزم لمحتكرى ومروجى السلع منتهية الصلاحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية