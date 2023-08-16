ظهور نيمار الأول.. ماذا ينتظرنا في الجولة الثانية بالدوريات؟

تنطلق سريعًا الدوريات في جولتها الثانية لموسم 2023-2024، حيث البداية ستكون الخميس 17 أغسطس مع الدوري السعودي.

ويشهد الخميس مواجهة منتظرة بين أهلي جدة ونادي الخليج الذي انتقل له نجمنا المصري محمد شريف لاعب النادي الأهلي السابق.

ومن المتوقع أن يلعب شريف أمام أهلي جدة بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث تقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري السعودي، ينتظر الجميع ظهور البرازيلي نيمار دا سيلفا الأول مع الهلال بعدما انتقل له الثلاثاء بشكل رسمي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يشارك نيمار السبت مع الهلال أمام الفيحاء في إطار الجولة الثانية.

وبالدوري الإنجليزي تتصدر قمة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مباريات الجولة الثانية والتي تلعب في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي نفس اليوم تلعب قمة أخرى في تمام السابعة ونصف بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وبالدوري التركي، سيكون محمود حسن “تريزيجيه” محترفنا في صفوف طرابزون سبور على موعد على قمة كبيرة أمام جلطة سراي حامل اللقب في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية.