الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تكريم موظفين بالهيئة العامة للاستثمار لنجاحهم في استرداد 14 مليون دولار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعضاء لجنة الفحص، التي استطاعت استرداد 14 مليون دولار من حقوق الهيئة، عبر حكم قضائي، بعد أن قامت إحدى الشركات العاملة بقطاع النفط  بتعطيل سداد الرسوم المُستحقة للهيئة.

وأكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، على التزام الهيئة بتقديم كافة الحوافز والضمانات للمستثمرين، على أن يلتزموا بالأهداف التنموية للدولة من توفير الوظائف والسلع ودعم النمو والإيرادات العامة للدولة.
 وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، إن مجموعة العمل المُكرمة استطاعت تنفيذ رؤية الهيئة المُتمثلة في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار أو إهدار حقوق الدولة.
وكرم اللواء ياسر عباس والدكتورة داليا الهواري، أعضاء اللجنة، نيابة عن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهم  أمنية حامد، رئيس إدارة مركزية، وغادة نبيه، وخالد الشربيني، ومحمد باسم، مديرون عموم، ورضا عثمان، باحثة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الدكتور محمد سالم، رئيس نقابة العاملين بالهيئة، وحسام كمال، رئيس إدارة مركزية بقطاع الأداء الاقتصادي.

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