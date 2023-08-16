الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة لص إطارات سيارات في القاهرة للمحاكمة الجنائية

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة احالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة إطارات السيارات فى منطقة الأميرية بالقاهرة. 

واعترف المتهم في وقت سابق أمام النيابة العامة بارتكاب 3 وقائع سرقة إطارات سابقة بأسلوب كسر الزجاج، وتصرفه فى المسروقات لدى عميله سيئ النية "له معلومات جنائية" تم ضبطه، وبحوزته بعض من أجزاء السيارات وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة.

ونجحت الجهود بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة.

النيابة العامة لمحاكمة الجنائية سرقة إطارات السيارات كسر الزجاج السيارات

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