ثروت الخرباوى يتبرأ من أعمال اغتيالات الإخوان وتفجيراتهم

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن كلام مأمون الهضيبي في ندوة معرض الكتاب أنهم يتعبدون إلى الله بأعمال الجهاد الثري للإخوان، فعندما يخرج هذا الكلام من مسئول رسمي بالجماعة، وأمام الناس فصوته سيصل لكل الدنيا.

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه واحد من الناس ما تعبد لله بهذه الاغتيالات ولا التفجيرات، ولكن وقع في قلبه أنها انفلاتات من الإخوان ويغفر الله لمن قام بها بدافع الغيرة أو الحماس.

وتابع، أن الناس داخل القاعة استقبلت إشارة "الله أكبر"، والجميع هتف بها، وأنه وجد نفسه يهتف معهم وهذا يبين خطر العقلية الجمعية على الفرد، مؤكدًا أنه بعد انتهاء الندوة خرج وجلس منفردًا وسأل نفسه عن سبب هتافه، وهل هذا الكلام صحيح؟.

وأكد أنه لام نفسه كثيرًا وظل يبحث من وقتها من يناير عام 1992، وقام بإعادة الدراسة بشكل كامل في دراسة حسن البنا.