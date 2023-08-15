الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "100 يوم صحة".. تقديم خدمات تنظيم الأسرة للعاملات بمصانع المنطقة الحرة بالعامرية

100يوم صحة
100يوم صحة

‎أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أنه ضمن خدمات حملة "100 يوم صحة" تم توفير عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالعامرية، في إطار توفير خدمات تنظيم الأسرة والوصول للمنتفعات في مختلف الأماكن، وتفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، وضمن أنشطة مشروع "صحتنا رأسمالنا" المنفذ بالتعاون مع مجلس السكان الدولي.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن العيادات ضمت مجموعة من الكوادر الطبية المتميزة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للعاملات بما يقرب من 50 مصنعا للملابس بالمنطقة، وذلك لضمان استمرارية العاملات بالمصانع وعدم ترك العمل لأسباب اجتماعية أو صحية، الأمر الذي سيخدم معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي، ويساعد في تحسين الأحوال الاقتصادية.

 

كما أوضحت الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تقوم بمساعدة السيدة العاملة، والتي حصلت على قدر كبير من الدورات التدريبية وأصبحت ذو كفاءة إنتاجية في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الحماية من الحمل غير المخطط له، وبالتالى الحفاظ على صحتها وصحة أطفالها وتحقيق الاستقرار المادي لأسرتها.


وأضافت أن عدد العاملات في مصانع الملابس النسبة الأكبر منهن في سن الإنجاب لذلك تم التركيز على الوصول إليهم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وسد الاحتياجات من خدمات تنظيم الأسرة بين هذه الفئة المهمة من المنتفعات.


وأكدت أن العيادات المتنقلة شهدت إقبالاً واسعاً من السيدات على العديد من الخدمات مثل تقديم المشورة لكل سيدة فى سرية وخصوصية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والكشف بالأشعة التليفزيونية والتوعية بأهمية وفوائد تنظيم الأسرة، وتوضيح الأنواع المتاحة من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة التى يتم صرفها جميعا بالمجان من خلال العيادات المتنقلة والعيادات الثابتة بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

مديرية الشؤون الصحية عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة المناطق الحرة بالعامرية وسائل تنظيم الأسرة لصحة الانجابية

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