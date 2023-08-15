الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بحالة عدم الاستقرار.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد والوادى الجديد.

وقالت الهيئة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن درجة الحرارة مستمرة كما هى وكذا فرص سقوط الأمطار.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وكاترين، وحار رطب على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا ومعتدل لطيف نسبياً ليلاً على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة على الوادى الجديد وجنوب البحر الأحمر والسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وسيناء والبحر الأحمر، يصاحبها سقوط بعض الأمطار متفاوتة الشدةعلى مناطق متفرقة من سيناء والبحر الأحمر والسويس ومناطق متفرقة من البحر الأحمر قد تمتد بأمطار خفيفة إلى شرق القاهرة.

ومن المتوقع حدوث نشاط نسبى للرياح على أغلب الأنحاء، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة 36°

القليوبية 36°.

الجيزة 36°

السلوم 31°

مطروح 29°

العلمين 30°

واحة سيوة. 34°

الاسكندرية 29°

البحيرة 34°

كفرالشيخ 35°

دمياط 30°

بورسعيد 29°

العريش 31 °

رفح 30°

الدقهلية 35°

الغربية 36°

الشرقية

35°

المنوفية 36°

الاسماعيلية. 37°

القنطرة غرب. 37°

السويس.

36°

فايد.

35°

نخل

34°

سانت كاترين. 29°

شرم الشيخ.

37°

الطور. 38°

راس سدر

33°

ابو زنيمة.

30°

ابو رديس. 30°

دهب.

36°



شلاتين. 38°

ابورماد. 39°

حلايب. 37°

راس حدربة. 38°

الواحات البحرية. 35°

الفرافرة. 36°

الدخلة.

37°

الخارجة.

38°

الفيوم.

37°

بنى سويف 37°

المنيا. 37°

اسيوط. 38°

سوهاج. 38°

قنا. 40°

الاقصر. 41°

ادفو. 41°

اسوان. 41°

الوادى الجديد. 37°

