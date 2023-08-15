الشيخ رمضان عبدالمعز: هكذا كانت رحمة النبى بالأطفال

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي (ص)، علمنا الرحمة بالصغير والأطفال، كان يتجوز في الصلاة، أي يسرع فيها، عندما يسمع بكاء الطفل، رحمة بالطفل ورحمة بأمه.

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»: "النبي عندما كان يصلي كان يتنطط حفيده حوله، وأراد سيدنا علي أن يأخذه فأشار له بأن يتركه، وفي مرات يطيل النبي في السجود، وعندما يسألونه عن السبب بعد ذلك يقول إن حفيده فوق ظهره".

وأردف: "لما دخل أعرابي على النبي وجده يقبل الحسن بن علي، فسأله يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ يا رسول الله إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدًا منهم، فالنبي (ص) قال: من لا يَرحم لا يُرحم".

وأشار عبدالمعز، إلى أنه لكي تنال رحمة الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تنفذ مجموعة من الأمور، الأول ما قاله النبي "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".