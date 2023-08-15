الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 500 شاب.. محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات ماراثون الدراجات (صور)

الفعاليات
الفعاليات

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لإنطلاق ماراثون الدراجات والمشى والإسكيت من أمام ديوان عام المحافظة وحتى المسجد الجامع بكورنيش النيل الجديد بطول 4 كم بمشاركة المحافظ مرتدياً الزى الرياضى وسط مشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء أسوان. 

وذلك استكمالاً لفعاليات " أسبوع الشباب " والذى تنظمه محافظة أسوان تحت عنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر "  برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. 

وتفقد اللواء أشرف عطية، معرض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بحديقة بلازا درة النيل، والذى تضمن أبرز الجهود والأنشطة التى تقوم بها من أجل خدمة المجتمع الأسوانى. 

فيما حرص أشرف عطية على تحية الأطفال والنشء الذين يمارسون لعبة الإسكيت أثناء إستعراضهم لمهاراتهم على الأنغام الموسيقية ، مع إلتقاط الصور التذكارية الأطفال والشباب المشارك فى الفعاليات. 

وقد أكد محافظ أسوان أن سلسلة الفعاليات مستمرة حتى إنتهاء هذا الأسبوع الذى حقق نجاحات عديدة فى ظل المشاركة والمساهمة الواسعة من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعة والأكاديمية ليكون نموذج راقى ومشرف للتعاون البناء والمثمر ، تواكباً مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتمكين الشباب وإستثمار طاقاتهم الإيجابية فى خدمة وطنهم الغالى مصر. 

ولفت إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الشبابية يعزز من روح الولاء والإنتماء، مع انتشار ثقافة ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، والتى شهدت رواج كبير متواكب مع أعمال التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان حيث يحرص العديد من الشباب على ممارسة رياضات الدراجات والمشى والإسكيت والدراجات. 

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إشارة البدء أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنطلاق ماراثون تمكين الشباب مؤسسات المجتمع المدني

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