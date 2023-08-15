أكرم حسنى وصناع "العميل صفر" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)

احتفل الفنان أكرم حسني، مساء الثلاثاء، وبرفقته عدد كبير من نجوم العمل، وصنّاع فيلم "العميل صفر" وسط زحام شديد في العرض الخاص لفيلم "العميل صفر"، داخل إحدى دور العرض الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويحتفل صناع وأبطال العمل بفيلم "العميل صفر" وذلك قبل طرحه رسميًا للجمهور بجميع دور العرض السينمائية في مصر يوم الأربعاء المقبل لينافس ضمن موسم أفلام صيف 2023.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "العميل صفر" قبل أيام الإعلان الدعائي الرسمي للعمل والذي شهد مطاردات فى البر والبحر وتحديات خطيرة يواجهها العميل صفر وفريقه الخاص لإتمام مهمته السرية على أكمل وجه، وفى سبيل ذلك يقع فى مختلف الأزمات ويعرض حياته وحياة كل من حوله إلى الخطر ولكنه لا يفقد إيمانه بنفسه وذلك فى إطار كوميدى.

قصة وأحداث فيلم "العميل صفر"

فيلم "العميل صفر" تدور قصته حول شخصية تدعى "صفر عبداللطيف شداد الهمم" ويجسده الفنان أكرم حسني ويعمل كفرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل شخصية "جيمس بوند" العالمية، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم "العميل صفر"

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي "العميل صفر" بجانب أكرم حسني كل من الفنان بيومى فؤاد، أسماء أبواليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والفنانة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله.

الأغنية الدعائية لفيلم "العميل صفر"

كانت الشركة المنتجة لفيلم "العميل صفر" طرحت خلال الأيام الماضية الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "على مين يا سطى" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وهى من كلمات أكرم حسني وألحان كريم عاشور توزيع أحمد وحيد كينج.

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