محمد رياض: المهرجان القومى للمسرح المصرى بمثابة عيد للمسرحيين (فيديو)

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إنه سعيد جدًا بختام الدورة الـ16 للمهرجان، خاصة أن الفعاليات كانت كبيرة جدًا، حيث إن المهرجان استمر على مدار 17 يوما ما بين 37 عرضا مسرحيا، و35 ندوات فكرية وندوات للمكرمين، و6 ورش مسرحية.

وأضاف رياض، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن المهرجان يتميز بأنه شبابي، حيث إن 95% من حضور الفعاليات جميعهم من الشباب، بجانب تقدم عدد كبير جدًا من الشباب للورش المسرحية.

وأوضح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن المهرجان القومي للمسرح المصري بمثابة عيد للمسرحيين، وعيد للفن المصري، وعيد للدولة المصرية أن لديها مهرجانا بهذا الحجم، فهو أبوالفنون.

المسرح فن راسخ جدًا تخطى عمره الـ 100 عام

وتابع: المسرح فن راسخ جدًا، تخطى عمره الـ 100 عامًا، والحمد لله هذا العام وجود قناة الحياة لتغطية حفل الافتتاح والختام أعطى بؤرة ضوء كبيرة جدًا على المهرجان وفعالياته، مؤكدًا أن المهرجان وصل لكل العالم والدول العربية، وليس مصر فقط.

ولفت رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري إلى أن المهرجان هذا العام أعلن الجوائز على الهواء، ولم يتم إبلاغ أي شخص بفوزه، معقبًا: "أنا كمان مكنتش أعرف الجوائز، وفوجئت بيها زيي زي باقي الناس، فشفنا انفعالات حقيقية".