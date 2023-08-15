الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد رياض: المهرجان القومى للمسرح المصرى بمثابة عيد للمسرحيين (فيديو)

محمد رياض
محمد رياض

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إنه سعيد جدًا بختام الدورة الـ16 للمهرجان، خاصة أن الفعاليات كانت كبيرة جدًا، حيث إن المهرجان استمر على مدار 17 يوما ما بين 37 عرضا مسرحيا، و35 ندوات فكرية وندوات للمكرمين، و6 ورش مسرحية.

وأضاف رياض، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن المهرجان يتميز بأنه شبابي، حيث إن 95% من حضور الفعاليات جميعهم من الشباب، بجانب تقدم عدد كبير جدًا من الشباب للورش المسرحية.

وأوضح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن المهرجان القومي للمسرح المصري بمثابة عيد للمسرحيين، وعيد للفن المصري، وعيد للدولة المصرية أن لديها مهرجانا بهذا الحجم، فهو أبوالفنون.

المسرح فن راسخ جدًا تخطى عمره الـ 100 عام

وتابع: المسرح فن راسخ جدًا، تخطى عمره الـ 100 عامًا، والحمد لله هذا العام وجود قناة الحياة لتغطية حفل الافتتاح والختام أعطى بؤرة ضوء كبيرة جدًا على المهرجان وفعالياته، مؤكدًا أن المهرجان وصل لكل العالم والدول العربية، وليس مصر فقط.

ولفت رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري إلى أن المهرجان هذا العام أعلن الجوائز على الهواء، ولم يتم إبلاغ أي شخص بفوزه، معقبًا: "أنا كمان مكنتش أعرف الجوائز، وفوجئت بيها زيي زي باقي الناس، فشفنا انفعالات حقيقية".

المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض محمد رياض عيد للمسرحيين بمثابة الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح

مواد متعلقة

عبدالمنعم السيد يتحدث عن المحور الاقتصادى فى جلسات الحوار الوطنى

رئيس حزب العدل: الحوار الوطنى نجح فى كسر حالة الجمود 

الشيخ بلال خضر يكشف أهم شرط لاستجابة الدعاء (فيديو)

المخرج محمود حمودة يتحدث عن تفاصيل العمل فى الدوبلاج (فيديو)

استشارى تغذية: الابتعاد عن السكريات يجعل المخ يعمل بشكل أفضل (فيديو)

الجمعة.. الفنان مجد القاسم ضيف إيمان أبوطالب فى برنامج "بالخط العريض"

"السفيرة عزيزة" ترصد فرحة "آية أشرف" الفائزة بفستان الفرحة بمبادرة "من دولابى"

في ذكرى وفاته.. "فؤاد أحمد" فقد بصره من أجل الفن

الأكثر قراءة

أخرج قدمه من الشباك.. ضبط قائد أتوبيس عام عرّض حياة الركاب للخطر بالشروق

صياد الكلاب في الزيتون: بضربهم بالرش لهذا السبب

صعقا بالكهرباء.. مصرع زوجين داخل منزليهما بنجع حمادي

حكيم يشوّق جمهوره لحفل العلمين: هذه أسعار وفئات التذاكر

الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بحالة عدم الاستقرار.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

تراجع أسعار الدواجن في الأسواق.. والتجار: "الإقبال زاد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية