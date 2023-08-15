خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي.. محافظ أسوان يستمع لمطالب 30 مواطنا

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللقاء الجماهيري الأسبوعي بالمواطنين بإجمالى 30 مواطنا، بحضور الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية.

وبدأ اللقاء بقيام اللواء أشرف عطية بتسليم مبالغ مالية لـ 4 حالات لشراء أجهزة كهربائية دعما من جمعية قبس من نور مع تسليم مبلغ 5 آلاف جنيه لعلاج حالة إنسانية بالقاهرة وتحمل مصاريف السفر والإقامة.

وهو اللقاء الذى يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد قيام أصحاب المطالب بتسجيل أسباب طلباتهم بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمبنى المحافظة قبل اللقاء بأسبوع لدراسة هذه الطلبات من قبل المسئولين، وإبداء الرأى القانونى والفنى والإنسانى لها لتقديم المساعدات المادية والعينية الهادفة ضمن سلسلة الجهود المقدمة لجبر خواطر البسطاء والأولى بالرعاية.

كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 5000 جنيه مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على عدد من الحالات الإنسانية.

وكلف المحافظ، مبادرة "الناس لبعضهم" بصرف الأجهزة لـ 6 من العرائس للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف لهن مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، علاوة على توزيع بونات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 100 جنيه و300 جنيه لصرف سلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة.

ووجه المحافظ بقيام مدير الصحة بتقديم العلاج الطبى لعدد من الحالات على نفقة الدولة، فضلا عن قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأسوان بتخصيص وحدات سكنية بالإيواء العاجل والأولى بالرعاية، مع تخصيص 10 محلات بالسويقات الجديدة، وكذا كرفانات بشكل حضارى وجمالى بالأماكن التى تحتاج لتوفير أنشطة تجارية وخدمية بها، علاوة على قيام مديرية العمل بتوفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية وبالقطاع الخاص، مع قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المالية لحالتين تعرضت منازلهم للحريق وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

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