الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية: لجنة الاتصال العربى أكدت وحدة الأراضى السورية وسيادتها

سامح شكري
سامح شكري

كشف وزير الخارجية سامح شكري، تفاصيل اجتماع لجنة الاتصال العربية وما توصلت إليه، مؤكدًا أن الاجتماع تناول استعراض المخرجات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري بعمان، والقرار الذي صدر عن مجلس الجامعة بتشكيل لجنة الاتصال الخاصة بالأزمة السورية والتواصل مع سوريا لتناول الأبعاد المختلفة لسوريا سواء كانت سياسية أو أمنية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن الاجتماع أتاح الفرصة لوزير خارجية سوريا للكشف عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في تناول هذه العناصر، وأتاح للوزارء المشاركين بتداول العناصر المختلفة للأزمة والتأكيد على المسلمات المرتبطة على وحدة الأراضي السورية وسيادتها على أراضيها ومؤسساتها واستعادة تفاعل سوريا في الإطار الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية لجنة الاتصال العربية وحدة الأراضي السورية سيادتها استعادة تفاعل سوريا

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