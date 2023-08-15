الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مُشاجرة بين 12 شخصًا إثر خلاف على التنقيب عن الاثار بالدقهلية

القبض
القبض

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط 12 شخصًا بقرية السعدية، بعد نشوب مشاجرة بينهم لقيام 3 منهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم وعمل حفرة بعمق 3 متر وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق لموقع الحفر

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من ادارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة بقرية السعدية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان طرفي المشاجرة كلًا من "إبراهيم.م.إ"، 51 عامًا، حاصل على دبلوم صناعة، و"صبرة.ا.س.أ"، 44 عامًا، و"كريمة.إ.م.إ"، 44 عامًا، ربة منزل، وطرف ثان كلًا من "محمد.ا.س"، 60 عامًا، فلاح، ونجلتيه "سمر" و"أمينة"، وشقيقه "إبراهيم" وزوجتة "فاطمة .ص.م"، وزوجة نجل الرابع وتدعى "فاطمة.ا.م.ب"، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بذات القرية. 

وبسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كلًا منهم على الأخر بالضرب بالأيدي على أثر حدوث مشاداة كلامية فيما بينهم لقيام الطرف الأول بالحفر بمنزل المتهم الأول للتنقيب عن الآثار وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق له، بمعاينة موقع الحفر تبين ان العقار ملك المتهم الأول ومكون من طابق واحد على مساحة 70 متر ووجود حفرة بإحدى حجرات المنزل بعمق 3 متر وتم ضبط ادوات الحفر

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ضباط وحده مباحث مركز شرطة الدقهلية قريه السعديه

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