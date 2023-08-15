الأكثر تداولًا.. تعرف على موعد حفل "كايروكى" بالعلمين

كثر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن الموعد الخاص بحفل "كايروكي"، في مدينة العلمين الجديدة، ليكون البحث هو الأكثر تداولًا، خاصة بعدما أعلن الفنان أمير عيد عن الحفل.

وأعلن فريق كايروكي عن حفل غنائى لهم فى مهرجان العلمين فى مدينة العلمين الجديدة، كما كتب الحساب الرسمى للفريق على تويتر: "هنغنى فى مهرجان العلمين قريبًا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم فى مكان سياحى من أجمل الأماكن فى بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قِبلة سياحية للعالم".

وكشف موقع "تذكرتي" عن الموعد المحدد لحفل كاريوكي الذي يبحث عنه الجميع، وكتبت صفحة "تذكرتي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "يوم 26 أغسطس هيكون مميز فى Al Alamein Festival مهرجان العلمين بوجود Cairokee لحفلة مميزة بأغانيهم المنفردة".

مهرجان العلمين الجديدة

على الصعيد الفنى، تستكمل حاليًا الاستعدادات لاستقبال حفلات نهاية الأسبوع الغنائية، بعد النجاحات الضخمة لسلسلة الحفلات التى استمرت على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، ونفاد جميع تذاكر الحفلات وسط إقبال كبير على الحجز بموقع «تذكرتى».

من ناحية أخرى، تم إعداد مسرح العلمين الجديدة، الذى تقام عليه الحفلات الكلاسيكية، لاستقبال حفلات النجم محمد محسن، والكوميديان على قنديل، غدًا مع استكمال الاستعدادات لتسجيل حلقة خاصة للموسيقار المغربى أمين بودشار مع برنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى.

فعاليات السبت المقبل بمدينة العلمين الجديدة

وخلال فعاليات السبت المقبل، ستقام تصفيات سباقات «الدراج رايس»، والسباق نفسه، و«تحدى الدريفت QUALI» وأيضًا «سباق SS٢»، وتختتم الفعاليات يوم الأحد المقبل، عبر إقامة منافسات نصف نهائيات التوين دريفت والنهائيات، وإعلان الفائزين، مع توزيع جوائز البطولة وسط احتفالية ضخمة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.