ضمن مبادرة «100 مليون شجرة».. غرس 70 شجرة بطريق مطاي في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، تنفيذ أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المحاسب هشام فايز، رئيس مركزومدينة مطاي ، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث تم زراعه 70 شجرة مثمرة والزينه بالطريق الدائرى في زمام حي غرب المدينة وبطريق كوم مطاي بحضور ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز كما قامت اداره تخطيط وتجميل المدينه بري الأشجار المزروعه بالطريق الدائرى كما تم ري حدائق الميادين بالتعاون مع الحمله الميكانيكيه.

وأضاف رئيس المركز ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات و توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعه للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير الميادين، لمواجهة التغيرات المناخية وذلك بزيادة المساحات الخضراء ولإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للشوارع بكافة مراكز المحافظة

وأشار رئيس المركز والمدينة ، إلي أن الوحدة البمحلية بمركز ومدينة مطاي كانت قد واصلت أستكمال فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، حيث كانت قد قامت بزراعة 60 شجرة مثمرة وزينة بالحديقة الوسطي أمام قرية الكوادي بمدخل مطاي الجنوبي وبالحديقة الوسطي بميدان السلام مؤكدا علي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بكافة الشوارع والميادين والقري التابعة لها

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