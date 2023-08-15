الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد طرح فيديو كليب أحمد سعد الجديدة DEB DEB

أحمد سعد
أحمد سعد

كشف أحمد سعد موعد طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم DEB DEB والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

ومن المقرر أن تطرح أغنية (DEB DEB) مساء غدٍ عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

وكشف أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “فيسبوك” عن البرومو الدعائي الرسمي لأغنية “DEB DEB” تمهيدا لطرحها للجمهور.

كلمات أغنية “DEB DEB”

ومن المقرر أن يطرح أحمد سعد خلال الأيام القليلة المقبلة DEB DEB عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ويقول مطلع الأغنية: “لما اجي انا باكل الجو.. حلو من غير ما حلو.. بيخافو اول ما انا باجي.. انا بالنسبالهم عو.. مشغلش دماغي بحد.. علشان كلها على قد القد”.

حفل أحمد سعد ببورسعيد

يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء الجمعة المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، داخل إحدى القرى السياحية الشهيرة بمحافظة بورسعيد.

وطرح موقع "تذكرتي" التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتي انقسمت إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

  • الفئة الأولى بمبلغ 2000 جنيه.
  • الفئة الثانية بمبلغ 1100 جنيه.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 350 جنيهًا.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية ومنها "اختياراتي" و"إيه اليوم الحلو ده" و"صدقينى" و"الملوك" و"بحبك يا صاحبى"، وغيرها.

أخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح النجمان أحمد سعد وعبدالباسط حمودة أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة أنها أول ديو بين سعد وعبدالباسط، وتعد الأغنية مزيجًا بين الشعبى واللحن الراقص. 

أغنية "قلبى العيل" ​موسيقي وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​ كمنجة، ڤيولا، تشيلو: يحيى مهدي​، أكورديون: وائل النجار​، ناي: علي المدبوح​، طبلة: عظيمة​، تسجيل كورال: خالد سند.

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