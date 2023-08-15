فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج في ضبط شقيقين قتلا شقيقهما الثالث، بأن فتحا عليه النيران بسبب خلافات على الإرث.

تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقباله (مزارعًا مقيمًا بدائرة المركز) مصابًا وتوفـى عقب وصوله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقى المتوفـى) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهماوبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم حول الإرث، حيث قاما بتاريخ الواقعة باستغلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية، وقام أحدهما بإطلاق عيار نارىعليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.