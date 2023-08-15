الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج في ضبط شقيقين قتلا شقيقهما الثالث، بأن فتحا عليه النيران بسبب خلافات على الإرث.

تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقباله (مزارعًا مقيمًا بدائرة المركز) مصابًا وتوفـى عقب وصوله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقى المتوفـى) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهماوبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم حول الإرث، حيث قاما بتاريخ الواقعة باستغلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية، وقام أحدهما بإطلاق عيار نارىعليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحدى المستشفيات التحريات وجمع المعلومات بمديرية أمن سوهاج بسبب خلافات شرطة أخميم عدد من الطلقات ضبط شقيقين قطعة ارض زراعية

الأكثر قراءة

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

"طعنة بالقلب".. أول صور لمسن قُتل على يد زوج ابنته فى الوراق

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

البابا تواضروس يصدر قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية حلوان

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية